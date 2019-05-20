video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فحص 637 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:30 ص
فحص 637 ألف طن بطاطس مائدة معدة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، إن إجمالى ما تم فحصة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى منذ بدء موسم التصدير وحتى 18 من مايو الجارى بلغ 637 ألف و768 طن، وجارى الفحص بمعامل المشروع .

 وأضافت مدير مشروع العفن البنى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك شحنات حاليا يتم فحصها بمعامل مشروع الفن البنى، مؤكدة أن جميع الشحنات التى تم فحصها من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لجميع دول العالم منذ بد التصدير، تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية وتخلو من اى امراض من العفن البنى 

كانت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.

وأكد تقرير، أن كل الكميات المصدرة من البطاطس لدول الخليج وأوروبا والأسواق العالمية تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية ،من خلال تطبيق إجراءات مشددة لتصدير المحصول، وتشديد الرقابة على البطاطس التى يتم تصديرها لجميع دول العالم.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فحص 616 ألف طن بطاطس معدة للتصدير للأسواق العالمية

الزراعة: فحص 566 ألف طن بطاطس جاهزة للتصدير للأسواق العالمية

ارتفاع صادرات مصر من الخضر والفاكهة لـ2.7 مليون طن.. و11 محصولاً بالمقدمة

ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن

وزارة الزراعة

فحص البطاطس

تصدير البطاطس

مشروع العفن البنى

المنتجات الزراعية

بطاطس المائدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة