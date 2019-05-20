غدا.. كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون الكونجرس على التطورات بشأن إيران

رويترز

قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب غدا الثلاثاء، على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت غدا الثلاثاء، لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في تغريدة أمس الأحد، مما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

كما تصاعدت المخاوف بعد إطلاق صاروخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، مساء الأحد وسقوطه بالقرب من السفارة الأمريكية لكن دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.