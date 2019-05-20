غالبية الإسرائيليين يرفضون منح حصانة لرئيس الوزراء مدى الحياة

كتب- هاشم الفخرانى

كشف استطلاع للرأى أجراه موقع "واللا" الإسرائيلى، النقاب عن أن غالبية الإسرائيليين يرفضون مقترحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول سن قوانين من بينها منح رئيس الوزراء حصانة مدى الحياة، تحرم السلطات من التحقيق معه حتى بعد انتهاء فترة ولايته، أيا كانت الجرائم المتهم فيها.

وقال الموقع الإسرائيلى أن نتائج استطلاع الرأى تمثلت فى أن 56 % من المستطلعة أرائهم يرفضون مشروع القرار الخاص بمد صلاحية رئيس الوزراء، مقابل 39% أيدوا المقترح فى حين أعرب رد 10% بلا أدرى.

يذكر أن بنيامين نتنياهو يعتزم عقب تشكيل الحكومة الجديدة تقديم عدة مقترحات لطرحها على التصويت بالكنيست تشمل منح صلاحيات جديدة لرئيس الوزراء من بينها حصانة مدى الحياة لتفويت فرصة محاكمته فى جرائم.