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عريقات ينتقد بيان الخارجية الألمانية الداعم لإسرائيل

الإثنين، 20 مايو 2019 01:21 م
عريقات ينتقد بيان الخارجية الألمانية الداعم لإسرائيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
أ ش أ
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أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين عن خيبة أمله وحزنه العميقين بشأن البيان الذى وصفه ب "المضلل" الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، والذي "يهنئ إسرائيل بمناسبة مرور 70 عامًا على انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، ويعرب عن قلق الحكومة الألمانية من انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل.(على حد قوله).
وطالب عريقات في رسالة وجهها إلي وزير الخارجية الألماني - بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضع حد للحصانة الإسرائيلية، مذكرا له بأن قرار قبول إسرائيل في الأمم المتحدة يشدد على أن عضويتها مشروطة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ بـ 11 ديسمبر 1948 (حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم).
وقال عريقات، في رسالته، إنه "بعد أكثر من 70 عاما، لم تنفذ إسرائيل التزاماتها المعلنة في القرار 237، بما في ذلك إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار 194، ولازالت تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ومحاسبة إسرائيل..لافتا الى أن فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السلام. وأشار إلى أن الفلسطينيين يأملون في أن "تسهم ألمانيا في تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.


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