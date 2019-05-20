عراك واشتباك بالأيدى فى حفل توزيع جوائز مهرجان للموسيقى فى غانا

كتب وكالات

اندلع شجار وتشابك بالأيدى خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كبير للموسيقى فى غانا، بعد الإعلان عن فوز واحد من أبرز المطربين فى البلاد بحسب "بى بى سى".

وكان المغنى ستونبوى يوشك على استلام جائزة مطرب العام قبل أن يقتحم غريمه، فى مجال الغناء، شتا والى ومرافقوه خشبة المسرح.

وآظهرت لقطات فيديو ستونبوى وهو يحمل مسدساً، ودائما ما تحدث مواجهة وتلاسن بين متابعى وعشاق المطربين إذ يرى كل فريق أن مطربه هو أفضل موسيقى فى غانا، ولم تقع أى إصابات بالغة، واستأنف منظمو المهرجان الحفل ووزعوا جوائز "فودافون غانا للموسيقى" فى العاصمة أكرا.

وخلال تسلمه جائزته الثانية، اعتذر ستونبوى لجمهوره، بحسب تقارير نشرها موقع "جوى اونلاين" الإلكتروني، وقال ستونبوى "تصرفت بصورة غريزية، فكلنا نعرف كيف يمكن لبعض الأشخاص أن يصبحوا عدوانيين، لقد رأينا على وسائل التواصل الاجتماعى التهديدات لذا لا يمكننا المجيء إلى هنا ونحن لسنا مستعدين".

وأضاف "أتيت فى سلام وأذهب بسلام وأعتذر لجميع جماهير غانا"، ويسمح القانون فى غانا بامتلاك الأسلحة ولكن يجب تسجيلها والحصول على ترخيص يوضح سبب امتلاكها، على سبيل المثال بغرض الحماية الشخصية.

وفى وقت لاحق نشر ستونبوى تغريدة على تويتر شكر فيها الشرطة التى سارعت للسيطرة على الوضع أثناء الحفل وتهدئة الأجواء.

ونقل موقع "غانا ويب" الالكترونى عن شاتا والى قوله "صعد فريقى إلى المسرح بنية حسنة"، وأوضح والى قائلا إنه كان يريد تهنئة ستونبوى على فوزه بالجائزة وتحقيق الوحدة فى عالم الموسيقى.

وغرد والى على تويتر ، قائلاً "لا تلعب مع الأسد بهذه الطريقة"، ويعد هذا هو العام الخامس على التوالى الذى يحصل فيه ستونبوى على لقب أفضل فنان لموسيقى "ريجى".