video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طرح كراسات شروط حجز 23 قطعة أرض لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة

الإثنين، 20 مايو 2019 11:45 ص
طرح كراسات شروط حجز 23 قطعة أرض لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
بدأت أجهزة المدن الجديدة، طرح كراسات شروط حجز 23 قطعة أرض بـ 18 مدينة جديدة، بمقر جهاز المدينة المطروح بها، يأتى ذلك فى إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتلبية رغبات المتقدمين لحجز قطع الأراضى.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن القطع الـ23  خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات  تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشيخ زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة).

وأضاف المهندس طارق السباعى: "يتم البيع للأفراد، والشركات القائمة، ويتم سداد جدية الحجز بواقع 10 % من قيمة الأرض، ويتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص".

وتابع نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: "فى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/6/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 27/6/2019 بمقر جهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص".

 

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الإسكان تطرح أراضى خدمية بالمدن الجديدة عقب عيد الفطر

"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف شقة للحجز لمحدودى الدخل خلال أيام.. مى عبد الحميد: الإعلان الحادى عشر يتضمن معظم مدن الصعيد.. وشروط الحجز لا تختلف عن الإعلان السابق.. وأبرز الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة

"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للحجز لمحدودى الدخل الأسبوع المقبل

فيديو.. الإسكان تطرح قرعة أراضى بعدة مدن جديدة خلال أيام

الإسكان تطرح مشروع للحجز "JANNA".. روعة السكن الفاخر

الإسكان تطرح غدا كراسة الشروط لـ112 قطعة أرض خدمية فى 13 مدينة جديدة

وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

المدن الجديده

طرح كراسات الشروط

كراسات شروط محطات الوقود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة