طب بيطرى الفيوم يشن حملات موسعة للكشف على الحيوانات والطيور وإعدام الكلاب

الفيوم – رباب الجالى

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف إدارات الطب البيطرى، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة، بضبط 135 كجم أحشاء و337كجم مخلفات لحوم و80 كجم سردين غير صالحه للإستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التى بلغت 697 رأس ومذبوحات الطيور 8060 طائر.

كما قامت إدارة الطب الوقائى بمتابعة أعمال برامج التحصين الدورية للمزارع بالمحافظة بعد الانتهاء من أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والجلد العقدى وجدرى الأغنام .

وقامت إدارة الأمراض المشتركة بإجراء الكشف على 459حيوان، إضافة لعمل الاختبارات الدوريه لمرض البروسيلا لعدد 156 حيوان واختبارات الدرن لعدد 80 حيوان، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 340 كلباً ضالاً .

وقامت إدارة الرعاية والعلاج بالكشف على 2270 حيوان وعلاج 26 حيوانات منزلية، بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بعمل إجراءت التأمين لعدد 40 حيوان وتسجيل وترقيم 1628 حيوان واستخراج 1267 بطاقة.

وقامت إدارة الدواجن بعلاج 3568 طائر وعمل 4 معاينة وترخيص 1 منحل بناحية تلات -مركز الفيوم واستخراج 16 تصريح بيع وتحصين 35000 طائر.

وقامت إدارة الإرشاد بعمل 12 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان ويتم عمل ندوات إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها.