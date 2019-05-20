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ضربة أمنية جديدة.. ضبط 5 كيلو هيروين فى القليوبية قبل بيعها للمدمنين

الإثنين، 20 مايو 2019 11:16 ص
ضربة أمنية جديدة.. ضبط 5 كيلو هيروين فى القليوبية قبل بيعها للمدمنين المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالقليوبية بحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام عاطل، مُقيم سرياقوس بدائرة مركز الخانكة، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات " بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من منطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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