ضبط 5 أطنان خل مغشوش بمصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا لإنتاج الخل المغشوش بمدينة 6 أكتوبر، وتم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط " ريهام. أ " صاحبة مصنع للمواد الغذائية لانتاج ( الخل ) بدون ترخيص باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمداهمة المصنع تم القبض على " محمد . أ " المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.