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ضبط 5 أطنان خل مغشوش بمصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 20 مايو 2019 10:57 ص
ضبط 5 أطنان خل مغشوش بمصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر مواد غذائية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا لإنتاج الخل المغشوش بمدينة 6 أكتوبر، وتم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط " ريهام. أ " صاحبة مصنع للمواد الغذائية لانتاج ( الخل ) بدون ترخيص باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
وبمداهمة المصنع تم القبض على " محمد . أ " المدير المسئول، وبحوزته 5 أطنان من الخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

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