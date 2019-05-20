ضبط 27 قطعة سلاح و92 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمواد المخدرة والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم فى ضبط "27 قطعة سلاح نارى، 92 قضية مخدرات، 257 دراجة نارية مخالفة، 22302 مخالفة مرورية، 725 مخالفة مرافق، 28 قضية مصنفات وتنفيذ 40410 حكم قضائى متنوع" خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.