ضبط 27 قطعة سلاح و500 جرام حشيش وتنفيذ 2076 حكم قضائي بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وتجار المواد المخدرة والهاربين من أحكام قضائية، وذلك بالإشتراك مع الامن العام مدعومة بمجموعات قتالية.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4 بنادق الية، و2 خزينة، و59 طلقة حية من ذات العيار، و5 بنادق خرطوش وبندقية محلية الصنع، و15 فرد روسى الصنع وفرد خرطوش، و5 قطع أسلحة بيضاء، بإجمالى 27 قطعة سلاح و59 طلقة.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 114 قطعة مختلفة الأحجام من جوهر الحشيش المخدر، بإجمالى 500 جرام، ومبلغ مالي 265 جنيه، وهاتف محمول حيازة "على ج ه" عامل، ومقيم قسم طهطا، بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار، و المبلغ المالي من حصيلة البيع، و تم ضبط 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر، حيازة المتهم "فتحي ف خ ب" 30 سنة، عاطل، ومقيم قسم أول سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية بتهمة " سرقة"، بمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأستكملت الحملة اعمالها، بتنفيذ " 2076 " حكم قضائى، وتم ضبط 52 قضية تموينية، منها " 8 " قضايا انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 7 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5" قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و " 5" قضايا عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 7" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 11" قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و"4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضية حيازته سلع غير صالحه للإستهلاك الآدمي.