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الإثنين، 20 مايو 2019 01:42 م
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ضبط 10 أشخاص هاربين من قضايا جنائية خلال حملات بعدد من مراكز قنا

الإثنين، 20 مايو 2019 12:45 م
ضبط 10 أشخاص هاربين من قضايا جنائية خلال حملات بعدد من مراكز قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، بعدد من مراكز المحافظة، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة، وضبط الهاربين من احكام جنائية.
 
البداية كانت بتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، أخطارآ يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 10 أشخاص هاربين من قضايا شروع فى قتل، وحيازة سلاح واتجار مواد مخدرة، وقضايا تبديد فى اطار جهود ضبط العناصر الجنائية الهاربة من عدة احكام.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
 
 
 

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