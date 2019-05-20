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ضبط ملابس جاهزة وأحذية مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:46 م
ضبط ملابس جاهزة وأحذية مجهولة المصدر فى الإسكندرية مصنع ملابس - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بتعليمات من  محمد سعد الله أحمد مدير المديرية، وبرئاسة على أشرف، مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد فتح الله، مدير الرقابة التجارية، وصالح خليل، كبير مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل مشهور، بمنطقة المنشية، يقوم بعرض وبيع ملابس جاهزة، وأحذية مجهولة المصدر،  وبدون مستندات دالة على حيازتها، وتم ضبط وتحريز المضبوطات.

كما تم ضبط محل بمنطقة العامرية، يقوم لحيازة وبيع كابلات، وخراطيم، ومعدات مجهولة المصدر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و تحريز الكميات المضبوطة لعرضها على وكيل النائب العام.


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