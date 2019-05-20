ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالدقهلية وتحرير 4 محاضر تموين

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، عن ضبط حملة مشتركة بالتنسيق بين مديريتي التموين والطب البيطري ،لحوم تم ذبحها خارج السلخانة بالمخالفة للقانون .

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 4 محاضر لجزارين ، ثلاثة منهم من ناحية كفر الابحر التابعة لمركز نبروه لمخالفتهم القانون وذبحهم خارج السلخانة والتحفظ على 73كيلو لحوم ،كما تم تحرير محضر ضد جزار من قرية بانوب التابعة أيضا لمركز نبروه والتحفظ على37 كيلو من اللحوم ، مشيرا الى أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، يتابع بشكل مستمر الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية لضبط السوق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتصدي للغش التجارى .