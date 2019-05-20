ضبط عاطل بحوزته 65 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى الغربيه

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد هارون معاون المباحث يفيد ضبط " ص ط إ " عاطل مقيم بقرية محلة مرحوم التابعة للمركز، وبحوزته 65 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.