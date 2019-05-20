video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل بحوزته 65 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى الغربيه

الإثنين، 20 مايو 2019 12:42 م
ضبط عاطل بحوزته 65 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى الغربيه حشيش - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل بقرية محلة مرحوم التابعة للمركز، وبحوزته 65 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربيه اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربيه يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد هارون معاون المباحث يفيد ضبط " ص ط إ " عاطل مقيم بقرية محلة مرحوم التابعة للمركز، وبحوزته 65 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "مطواة" للدفاع عن النفس.
 
تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

 


إضافة تعليق

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

مباحث الغربيه

مركز شرطة طنطا

مواد مخدرة

حشيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة