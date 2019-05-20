ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأسلحة نارية بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد عمر أبو بكر رئيس المباحث، والنقيب محمد طاهر رئيس مباحث نقطة شرطة قرية الهياتم، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2فرد خرطوش .

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين " علي.ع " عاطل وبحوزته 20 قطعة حشيش بقصد الاتجار وفرد خرطوش، وتحرر المحضر رقم 9886 جنايات مركز المحلة ، وضبط المتهم "م.ع" 28سنة عاطل مقيم قرية صفط تراب، وبحوزته قطعه كبيرة الحجم من مخدر الحشيش المخدر و10 قطع متوسطة الحجم بقصد الاتجار وفرد خرطوش ، تحرر المحضر رقم 19744 جنايات مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.