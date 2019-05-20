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ضبط شخصين قبل ترويجهما كميات من المخدرات فى قنا

الإثنين، 20 مايو 2019 11:57 ص
ضبط شخصين قبل ترويجهما كميات من المخدرات فى قنا المتهمان والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ قنا وائل محمد
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بقنا، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
 
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام  شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز أبو تشت ) بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز والمراكز المجاورة.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمان وضبطهما بناحية بخانس دائرة مركز شرطة أبوتشت، وبحوزتهما كيلو حشيش و150 جرام أفيون و27 جرام مخدر الشابو وبندقتين و4 خزينة بهما ( 80 ) طلقة نارية من ذات العيار،  و20 ألف جنيه، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
 
 

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ضبط مخدرات بقنا

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