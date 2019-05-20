ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم القرض الحسن

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة لنصبها على المواطنين بزعم منحهم قروض مالية عن طريق إعلانات مذاعة على بعض من القنوات الفضائية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.

تلقت اللإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد المواطنين ( حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ (30 ألف جنيه) بزعم منحه قرض بمبلغ (مائتى ألف جنيه) من إحدى الشركات عن طريق إعلانات مذاعة على العديد من القنوات الفضائية خلافاً للحقيقة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير أن وراء إرتكاب تلك الواقعة إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم - مقيمة إمبابة بالجيزة) حيث قامت بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين من محدودى الدخل وراغبى الحصول على قروض مالية ، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض بدون ضامن تصل إلى خمسمائة ألف جنية (خلافاً للحقيقة) ، وقيامها بالزعم للضحايا بكونها المسئولة بالشركة عن منح تلك القروض ، وطلبها منهم تحويل القسط الأول من القرض مصحوباً ببعض المصاريف الإدارية عن طريق حوالات بريدية بإسمها.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة تبين تلقى المتهمة لعشر (حوالات مالية) بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصرى من ( عشرة أشخاص محددين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها " ثمانية إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية بلغت مائة ألف جنيه من ضحاياها بأسماء أشخاص مختلفة- هاتف محمول بفحصه فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحوى على العديد من الرسائل المتبادلة بينها وبين بعض ضحاياها على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطها الإجرامى"، واعترفت المتهمة بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى تحديده وضبطه) ، والذى يتولى الدعاية للشركة بالقنوات الفضائية ، وتلقى الاتصالات من الضحايا ، وإقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من المجنى عليهم، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.