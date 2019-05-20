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ضبط سيارة محملة بـ50 شيكارة دقيق بلدى قبل تهريبها فى أسيوط

الإثنين، 20 مايو 2019 12:52 م
ضبط سيارة محملة بـ50 شيكارة دقيق بلدى قبل تهريبها فى أسيوط ضبط 50 شيكارة دقيق مدعم
أسيوط ـ محمود عجمى
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تمكنت حملة مديرية التموين بمحافظة أسيوط، من ضبط سيارة محملة بـ 50 شيكارة دقيق بلدى مخصصة للمخابز البلدية بمركز أبنوب، قبل تهريبها وبيعها فى قرية الزاوية بأسيوط.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم ضبط سيارة نقل صغيرة محملة بـ50 شيكارة دقيق بلدى استخراج 82% مخصصة للمخابز البلدية متجهة من مركز أبنوب إلى قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات بشركة مطاحن مصر الوسطى لافتاً إلى التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات التموينية فى شن الحملات المختلفة على الأسواق ومنافذ البيع وضبط المخالفين بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد وكيل وزارة التموين بأسيوط، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق وفى مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب بحقوق المواطنين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله.


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الدقيق

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