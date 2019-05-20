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صور.. مقتل إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالسحر والجمال

الإثنين، 20 مايو 2019 11:30 ص
صور.. مقتل إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالسحر والجمال جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت أجهزة الأمن، من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوى بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسماعيلية والشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار المتهمين للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التى بادلتهم بالمثل، أسفر ذلك عن مقتل أحدهم (عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء" ، سبق اتهامه فى قضية "قتل") وإصابة آخر ( عاطل ، مقيم المغارة بشمال سيناء) .
 
وعُثر بجوار جثة الأول على "بندقية آلية -2 خزينة  -18 طلقة من ذات العيار- 250 جم هيروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية - 3 هواتف محمولة- ميزان حساس- 52600 جنيه) وبحوزة الثانى (بندقية آلية  - خزينة  -14 طلقة من ذات العيار- 500 جم هيروين - 3 قطع من مخدر الأفيون- 2 هاتف محمول-25700 جنيه - خاتم ذهب - ميزان حساس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية" .
 
تم نقل المصاب للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
 
جاء ذلك فى إطار الحملات الأمنية لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، واستمراراً للحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى ، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى إمتداد أرجائها.
دراجة نارية
دراجة نارية

سلاح مضبوط
سلاح مضبوط

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

مضرع عنصر إجرامي
مصرع عنصر اجرامى
 
 
 
 
 
 
 

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