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الإثنين، 20 مايو 2019 10:44 م
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صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار جماعى بطور سيناء

الإثنين، 20 مايو 2019 10:40 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار جماعى بطور سيناء إفطار جماعى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أقام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مأدبة إفطار جماعى والتى تقام سنويا بمركز جنوب سيناء لدعم المرأة بطور سيناء، بحضور اللواء محمد حريصة نائب مدير الأمن اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للشئون المتابعة المشروعات والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

وحضر حفل الإفطار الأبنا مينا سعد راعى كنسية النبى موسى بطور سيناء وممثلو الجهات القضائية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية وأهالى طور سيناء.

وقال فودة إن الإفطار الجماعى تجسيد لمعانى الخير فى الشهر الفضيل وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون، حيث تتآلف القلوب وتتجلى معانى شهر رمضان الكريم السامية فى نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة والعيش المشترك بين جميع أبناء الطوائف.

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