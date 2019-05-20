صور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا بمركز شباب طور سيناء بـ850 ألف جنيه

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، ملعبا خماسيا بمركز شباب مدينة طور سيناء بتكلفة تتعدى 850 ألف جنيه بحضور اللواء نادر عشماوى السكرتير العام والمحاسب فوزى همام السكرتير المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، ومحمد فتحى مدير عام مديرية الشباب والرياضة.



محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا

وقال المحافظ إنه جارى إقامة خمس ملاعب خماسية جديدة بثلاث مدن بالمحافظة بهدف توجيه وتشجيع الشباب على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية.



محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية كبيرة للاعبين الذين يحققون مراكز فى المنافسات الرياضية على مستوى الجمهورية فى مختلف الأنشطة الرياضية إضافة إلى دعمهم بشكل كامل، وشهد المحافظ بعض عروض رياضات الملاكمة والكاراتيه وكرة القدم والجمباز الذى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .



محافظ جنوب سيناء يفتتح ملعبا خماسيا