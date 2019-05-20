صور.. طلاب أولى ثانوى يستعدون لأداء امتحان الأحياء على التابلت

كتب محمود طه حسين

يستعد طلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء امتحان مادة الأحياء على التابلت، حيث حضر الطلاب فى المدارس الثانوى ومعهم أجهزة التابلت مشحونة وجاهزة لخوض الامتحان إلكترونيا.

قال الطالب على الشريف بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إنه جاء وبحوزته جهاز التابلت ومستعد للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار إلكترونيا.