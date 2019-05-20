video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019..

صور.. شريف إسماعيل ومحافظ السويس يتفقدان استاد السويس الرياضى

الإثنين، 20 مايو 2019 03:10 م
صور.. شريف إسماعيل ومحافظ السويس يتفقدان استاد السويس الرياضى شريف إسماعيل ومحافظ السويس يتفقدان استاد السويس الرياضى
السويس - السيد فلاح
إضافة تعليق
تفقد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، استاد السويس الرياضى، والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل، وتضم مجموعة السويس، كلا من منتخبات، تونس ومالى وموريتانيا وانجولا . 
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(1)
 
وتابع مساعد الرئيس ومحافظ السويس، آخر أعمال التطوير التى تجرى بالاستاد، وقام بجولة تفقدية لغرف تغيير الملابس، وغرف الحكام، والتأكيد على تنفيذها طبقا لتوجيهات الكاف، كما تفقدا أرضية الملعب والمقصورة الرئيسية، وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمر الصحفى، بالإضافة مشاهدة غرفة المراقبة والتحكم .
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(2)
 
رافق المهندس شريف إسماعيل فى زيارته للاستاد، كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة والجهات المعنية والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية.
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(3)
 
وتستضيف مصر، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(4)
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(5)
 
صور..-شريف-اسماعيل-و-محافظ-السويس--يتفقدون-استاد-السويس-الرياضى-(6)
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019

5 تذاكر حدا أقصى لكل مشجع فى المباراة الواحدة ببطولة امم افريقيا 2019

كيف تتصفح موقع "تذكرتى" بسهولة لحجز تذاكر أمم أفريقيا.. فى 10 دقائق يمكنك الحجز لك ولأسرتك.. الموقع متوفر بـ3 لغات وتستطيع من خلاله حضور جميع المباريات.. وتوفير خدمة توصيل التذاكر للمنازل

بوابات إليكترونية لتسهيل دخول الجماهير مباريات أمم أفريقيا عن طريق الـFAN ID

مركز خدمة عملاء بثلاث لغات فى أمم أفريقيا

استاد السويس

كأس أمم افريقيا 2019

الكان 2019

2019 Africa Cup of Nations

CAN 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة