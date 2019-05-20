صور.. شريف إسماعيل ومحافظ السويس يتفقدان استاد السويس الرياضى

السويس - السيد فلاح

تفقد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، استاد السويس الرياضى، والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل، وتضم مجموعة السويس، كلا من منتخبات، تونس ومالى وموريتانيا وانجولا .

وتابع مساعد الرئيس ومحافظ السويس، آخر أعمال التطوير التى تجرى بالاستاد، وقام بجولة تفقدية لغرف تغيير الملابس، وغرف الحكام، والتأكيد على تنفيذها طبقا لتوجيهات الكاف، كما تفقدا أرضية الملعب والمقصورة الرئيسية، وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمر الصحفى، بالإضافة مشاهدة غرفة المراقبة والتحكم .

رافق المهندس شريف إسماعيل فى زيارته للاستاد، كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من أعضاء اتحاد الكرة والجهات المعنية والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية.

وتستضيف مصر، النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.