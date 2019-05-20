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صور.. شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ "التشطيب" بالإسكان الاجتماعى بالدقهلية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:26 ص
صور.. شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ "التشطيب" بالإسكان الاجتماعى بالدقهلية شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة
كتب أحمد حسن
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قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة بمحافظة الدقهلية، بدأت فى إعادة تنفيذ أعمال التشطيب على مستوى يليق بالمواطنين المستحقين للوحدات، حيث إنه جارٍ فك أعمال النجارة، وكذا أعمال الكهرباء، بالوحدات، وإعادة دهان الواجهات الخارجية.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه عقب الزيارة المفاجئة لوزير الإسكان للموقع، وملاحظاته على مستوى التشطيب، وتوجيهاته بضرورة معاينة جميع الوحدات وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على مستوى لائق، بدأت شركات المقاولات المُنفذة للمشروع على الفور فى إعادة تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأضاف اللواء محمود نصار: يتولى الجهاز المركزى للتعمير، ممثلاً فى جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، تنفيذ 3048 وحدة سكنية (127 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة، موزعة على 4 مواقع (جمصة 1 – جمصة 2 – جمصة 3 – جمصة 4)، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ قريباً.

 
 
 
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (1)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة 

 

شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (2)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة

 

 

شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (3)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة 

 

 

شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (4)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة 

 

 

شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (5)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة 

 

 

شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة (6)
شركات المقاولات تبدأ إعادة تنفيذ أعمال التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة 

 


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