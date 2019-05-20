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صور ..سفير الكاميرون بالقاهرة : السيسى عمق العلاقات المصرية الأفريقية

الإثنين، 20 مايو 2019 10:51 م
صور ..سفير الكاميرون بالقاهرة : السيسى عمق العلاقات المصرية الأفريقية احتفال سفارة الكاميرون
كتبت - هناء أبو العز
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احتفلت سفارة الكاميرون في القاهرة، وسفيرها الدكتور محمدو لبرنج، وأعضاء البعثة الدبلوماسية مساء، اليوم، الإثنين، بالذكرى السابعة والأربعين، بالعيد الوطنى للبلاد.

وأشاد لبرنج، فى كلمته الافتتاحية، باهتمام مصر بتوطيد العلاقات القادمة التى تربط بين البلدين، بالإضافة إلى الدبلوماسية المصرية الافريقية، التى تعمقها وزارة الخارجية متمثلة فى وزير الخارجية سامح شكرى، بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 
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من جانبه أكد ماهر العدوى، مندوب وزارة الخارجية، حرص مصر على توطيد العلاقات مع أفريقيا، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى غرب افريقيا، منذ عدة أسابيع أكدت ذلك.

وفي الكاميرون يصل عدد القوى العاملة نحو 10ملايين نسمة ، أغلبهم يعملون في مجال الزراعة، التى تمثل نحو 51% من الصادرات، كما أن الكاميرون لديها 3 موانئ تجارية تستخدم في نقل البضائع ، وتتميز البلد الإفريقي التي توصف بأنها إفريقيا الوسطى بأنها بلد نفطية ، كما تتمتع بثروات الغاز الماس والغاز والأخشاب.

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سكان الكاميرون ينتمون إلى حوالى 100 قبيلة زنجية تشكل 80% من جملة السكان، بينما الباقى من جماعات تنتمى إلى البربر، والشاوة العرب والحامين، وتعيش هذه الجماعات فى شمالى الكاميرون وتدينت بالإسلام الذى وصلها عبر التجارة وقوافلها.

 

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