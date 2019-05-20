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الإثنين، 20 مايو 2019 03:08 م
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صور .. رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات "التربية والنوعية والتمريض"

الإثنين، 20 مايو 2019 03:07 م
صور .. رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات "التربية والنوعية والتمريض" جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا
المنيا – فريق المحافظات
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أجرى الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بدأها بكلية التربية، تفقد خلالها امتحانات الفرقة الثانية والرابعة، تبعها جولة بالتربية النوعية للفرق النهائية بأقسام الإعلام التربوى وتكنولوجيا التعليم والموسيقى، واختتمت بجولة بكلية التمريض بامتحانات الفرقة الرابعة، وذلك فى إطار جولاته المستمرة لجميع كليات الجامعة لتفقد انتظام الامتحانات بالفصل الدراسى الثانى.

 

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة عزة محمد حافظ عميد كلية التمريض ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام.

 

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة إلى بعض الملاحظات الخاصة بالالتزام بتطبيق وسائل القياس والتقويم بالامتحانات واستخدامها فى تجويد المخرجات التعليمية، مشدداً على مراعاة أن يقيس الامتحان تحصيل الطالب وإلمامه بالمادة العلمية وفقاً لمعايير الجودة بحيث تستوعب أسئلة الامتحان الزمن المحدد لها، لتحقيق الاهداف التربوية المرجوة.

 

وفى ختام الجولة تفقد رئيس الجامعة وحدة ضمان الجودة والاعتماد ووحدة التمييز ومتابعة الخريجين بالمبنى الجديد لكلية التمريض.

 

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جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 
 
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جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 
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جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 
مصنع الصيغDSC00641
جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 
مصنع الصيغDSC00659
جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 
مصنع الصيغDSC00667
جولات تفقدية لرئيس جامعة المنيا 

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امتحانات التربية

كلية التمريض

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