صور.."تعليم الإسماعيلية:طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الأحياء بـ"التابلت"

الإسماعيلية – جمال حراجى - سيد فلاح

أدى طلاب الصف الأول الثانوى بالإسماعيلية امتحان الأحياء إلكترونيًا بـ "التابلت" بنسبة 98 %على مستوى إدارات الإسماعيلية الثمانية.

ومن جانبة أكد الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 8012 فى 45 مدرسة أدوا امتحان الأحياء إلكترونيًا فيما أدى طلاب 7 مدارس الامتحان ورقيًا.

وأضاف "قبيصى"، أن غرفة العمليات تابعت على مدار اليوم مستجدات الأمور بالإدارات التعليمية والتى أكدت أن الطلاب أدوا الامتحان بسهولة ويسر باستخدام التابلتوأنه تم التعامل مع المواقف الفردية.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية استعدت بالخطة البديلة فى حاله تعذر الامتحان إلكترونيًا وتم طبع الامتحانات ورقيا تحسبًا لأى مواقف طارئه من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمة والتى تابعت الموقف منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

وأكد مدير المديرية على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات للصف الأول الثانوى وفق الضوابط الامتحانية.



طلاب الإسماعيلية يؤدون امتحان الأحياء بالتابلت



طلاب الإسماعيلية يؤدون امتحان الأحياء بالتابلت