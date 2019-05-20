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تقديراً لجهوده في دعم علاقات البلدين..

صور.. السيسى يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:48 م
صور.. السيسى يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى السيسى يمنح سفير الصين بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
كتب محمد الجالى
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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، سفير الصين بالقاهرة، سونغ آيقوه سفير، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ودوره فى دعم العلاقات المصرية الصينية.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التكريم جاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير الصيني بمصر والتى امتدت لقرابة 9 أعوام قضاها فى القاهرة أسهم خلالها فى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين.
 
ومن جانبه، أعرب السفير الصينى، عن عميق التقدير وخالص الشكر والاعتزاز للرئيس، معتبراً أن هذا التكريم ليس لشخصه وجهوده فحسب، بل لدولة الصين حكومة وشعباً، وانعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، معبراً عن امتنانه وشكره للمسئولين المصريين لما لاقاه من تعاون ودعم، وكذلك تجاه الشعب المصري صاحب الحضارة العريقة.
 
كما نقل السفير الصيني للرئيس السيسى تحيات الرئيس الصيني "شي جين بينج"، مؤكداً حرص الصين قيادة وحكومة على تعزيز التعاون بين البلدين على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين، ويحقق مصالحهما المشتركة في التقدم والازدهار والتنمية.
 
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