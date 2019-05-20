صور.. الأسطول الخامس الأمريكى يجرى مناورات فى بحر العرب

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أعلنت البحرية الأمريكية، إجراء مناورات بحرية فى بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخرًا إلى منطقة الخليج؛ لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

وقال الأسطول الأمريكى الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة، يومى الجمعة والسبت.

وأوضح فى بيان نشره على حسابه فى موقع "فيسبوك" إن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

وفى وقت سابق الأحد، أعلن المصدر نفسه، فى بيان، أن الدول الخليجية بدأت تسيير "دوريات أمنية مكثفة" فى المياه الدولية بمنطقة الخليج، بدءًا من يوم السبت.



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب



جانب من المناورات الأمريكية فى بحر العرب