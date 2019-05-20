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صور.. اضبط مخالفة.. حظائر "المواشى" بالقابوطى تغرق فى مياه المجارى

الإثنين، 20 مايو 2019 11:18 ص
صور.. اضبط مخالفة.. حظائر "المواشى" بالقابوطى تغرق فى مياه المجارى غرق حظائر القابوطى ببورسعيد بمياه الصرف الصحى
بورسعيد - محمد فرج
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" غرق حظائر المواشى بالقابوطى الجديد جنوب بورسعيد، بمياه الصرف الصحى، نتيجة تعطل طلمبات محطة الرفع، مما أدى إلى استياء شديد للمربين الذين استغاثوا بالمسئولين بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ولكن دون جدوى.

وقال أحمد المهدى طبيب بيطرى للـ"اليوم السابع"، إن حظيرة رقم 133 بالقابوطى الجديد تغرقها مياه الصرف الصحى على مدار 4 أيام متتالية مما يؤدى إلى إصابة الجاموس والأبقار بتعفن الحوافر والتهاب بالمفاصل فضلا عن تأثيرها السلبى على الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، الأمر الذى دفعه لتأجير مخزن مؤقت لحماية المواشى من الأمراض.

وأضاف أحمد الدوكش أحد المربيين، أن حظائر القابوطى الجديد بها أكثر من 1200 مربى يعانون الإهمال فى المرافق والخدمات بالحظائر، وفى مقدمتها مياه الصرف الصحى التى تضر بالثروة الحيوانية، وتصيب الماشية بالأمراض وسط تجاهل القائمين على الشركة القابضة لمياه الشرب وبمحطة الرفع التى لايعمل بها سوى طلمبة واحدة دائمة الأعطال.

وناشد المربون المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بزيادة عدد الطلمبات لرفع المياه بمحطة المعالجة لحماية الحظائر من الغرق حفاظا على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حمدى المسئول عن محطة الصرف الصحى التابعة للشركة القابضة بمنطقة حظائر القابوطى الجديد، أن غرق الحظائر بالمواشى نتيجة لوجود طلمبة واحدة دائمة الأعطال وخاصة بعد تكهين 3 طلمبات بقطاع الشركة ببورسعيد وليس لدينا بديل.

وتابع أن المشكلة قائمة أكثر من عامين وتسعى حاليا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بتطوير المحطة وشراء طلمبات جديدة حفاظا على الثروة الحيوانية بالقابوطى الجديد وإحتواء الأزمة، وذلك بعد نقل تابعية حظائر القابوطى والديبة والمناصرة والجرابعة لها.

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