صور.. إندونيسيا تحكم قبضتها الأمنية قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

كتب وكالات

عززت السلطات الإندونيسية، من العناصر الشرطية فى العاصمة جاكرتا، بعد إطلاق تحذيرات من وقوع هجوم مسلح محتمل خلال الإعلان الرسمى لنتائج الانتخابات الرئاسية فى 22 من شهر مايو الجارى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إنه تم إلقاء القبض على 60 من المسلحين المشتبه بهم خلال العام الجاري، فيما قتل سبعة آخرين عند مقاومتهم الاعتقال.

وأضاف أن الشرطة اعتقلت 29 مشتبهًا بهم خلال الشهر الجارى فقط ممن يُزعم أنهم يخططون لتنفيذ تفجيرات خلال مظاهرات متوقع انطلاقها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الأسبوع المقبل، فيما حث المواطنين على عدم تنظيم مسيرات لتجنب وقوع هجمات مسلحة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المواطنين الإندونيسيين قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع فى 17 أبريل الماضى لاختيار رئيس البلاد ومشرعى البرلمان.



تعزيز الإجراءات الأمنية فى اندونيسيا



تعزيز الإجراءات الأمنية فى اندونيسيا



تعزيز الإجراءات الأمنية فى اندونيسيا



تعزيز الإجراءات الأمنية فى اندونيسيا