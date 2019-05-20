صور.. إصابة أم وابنتها سقطت بهما بلكونه الطابق الخامس بمنزل فى المحلة

الغربية - مصطفى عادل

أصيب أم وابنتها بإصابات خطيرة، إثر سقوط بلكونه الطابق الخامس بهما فى الشارع أثناء الجلوس بها، بشارع حسب النبي بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء أشرف الخلاوي مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، بانهيار بلكونه منزل بالطابق الخامس بشارع حسب النبى بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، تم نقل المصابتين، وجار إسعافهما، وفتح تحقيق فى الواقعة.