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صور.. إصابة أم وابنتها سقطت بهما بلكونه الطابق الخامس بمنزل فى المحلة

الإثنين، 20 مايو 2019 04:19 ص
صور.. إصابة أم وابنتها سقطت بهما بلكونه الطابق الخامس بمنزل فى المحلة جانب من الحادث
الغربية - مصطفى عادل
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أصيب أم وابنتها بإصابات خطيرة، إثر سقوط بلكونه الطابق الخامس بهما فى الشارع أثناء الجلوس بها، بشارع حسب النبي بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما.
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء أشرف الخلاوي مساعد المدير لفرقة شرطة المحلة، بانهيار بلكونه منزل بالطابق الخامس بشارع حسب النبى بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، تم نقل المصابتين، وجار إسعافهما، وفتح تحقيق فى الواقعة.
 
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

 


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اخبار محافظه الغربيه

انهيار بلكونه منزل

المحله

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