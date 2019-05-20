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صور.. أمريكا تستعرض قوتها العسكرية فى مواجهة إيران بالخليج

الإثنين، 20 مايو 2019 10:02 ص
صور.. أمريكا تستعرض قوتها العسكرية فى مواجهة إيران بالخليج أمريكا تستعرض قوتها
وكالات
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حالة من الاستنفار العسكرى تشهدها منطقة الخليج، فى الوقت الراهن، مع اندلاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انتشرت الأسلحة الأمريكية فى العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة.

والتقطت عدسات وكالة رويترز العديد من الصور التى أظهرت الطائرات الأمريكية المتواجدة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، فى انعكاس صريح لاحتمال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

أحد الطائرات الأمريكية
أحد الطائرات الأمريكية
أمريكا تستعرض قوتها
أمريكا تستعرض قوتها
أمريكا تضع أسلحتها فى مواجهة إيران
أمريكا تضع أسلحتها فى مواجهة إيران
جانب من المشهد
جانب من المشهد
سفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية
شخص يتابع التطورات على سواحل الخليج
شخص يتابع التطورات على سواحل الخليج
طائرات أمريكية ترسو على حاملة الطائرات ابراهام لينكولن
طائرات أمريكية ترسو على حاملة الطائرات ابراهام لينكولن
طائرة أمريكية
طائرة أمريكية

 


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