صور.. أمريكا تستعرض قوتها العسكرية فى مواجهة إيران بالخليج

وكالات

حالة من الاستنفار العسكرى تشهدها منطقة الخليج، فى الوقت الراهن، مع اندلاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انتشرت الأسلحة الأمريكية فى العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة.

والتقطت عدسات وكالة رويترز العديد من الصور التى أظهرت الطائرات الأمريكية المتواجدة على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، فى انعكاس صريح لاحتمال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.



أحد الطائرات الأمريكية



أمريكا تستعرض قوتها



أمريكا تضع أسلحتها فى مواجهة إيران



جانب من المشهد



سفن حربية أمريكية



شخص يتابع التطورات على سواحل الخليج



طائرات أمريكية ترسو على حاملة الطائرات ابراهام لينكولن