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صفاء لمحكمة الأسرة: خلعت زوجى بسبب تقمصه دور "سى السيد"

الإثنين، 20 مايو 2019 08:00 ص
صفاء لمحكمة الأسرة: خلعت زوجى بسبب تقمصه دور "سى السيد" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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"تزوجت طوال 13 عام عانيت فيهم من خيانة زوجى وتصرفاته وتقمصه دور سى السيد، رغم أننى أعمل فى منصب مرموق  ويعاملنى الجميع باحترام بحكم وضعى وسط زملائى، ولكنه كان الوحيد الذى يقلل من شأنى ويعاملنى بإذدراء".. كلمات قالتها الزوجة صفاء.أ.ع فى دعواها ضد مطلقها، للمطالبة بنفقات طفلتها المتخلف عنها والمقدرة بـ67 ألف، " نفقة مجمعة"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وتابعت: "صبرت وتمسكت بمبدأ  ضرورة الاستمرار فى العلاقة الزوجية، وتحمل الصراعات، وتسلط زوجى والنمط المستمر الذى كان يعشقه من الإساءة لى وأهلى وبخله والسماح لوالدته بالتدخل بعلاقتنا وتعنيفى".

وأضافت صفاء أثناء جلسات تسوية المنازعات: "طلقته خلعا أمام محكمة الأسرة بأكتوبر العام الماضى، وتخلصت من الكابوس الذى كان ينغص على حياتى، لأسترد السلام النفسى أنا وطفلتى، بعد أن أصابه الجنون، ورفع يديه على بالضرب".

وتابع: "منذ الانفصال وذهابى لمنزل أهلى وطليقى يعاقبنى ويرفض دفع نفقات طفلته ويقوم بملاحقتى، ومحاولة الانتقام منى عقابا لى على فشل علاقتى به، لأقضى معظم وقتى بين أروقة المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب المحامين".


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محكمه الاسره

نفقه الزوجه

عنف ضد الزوجات

الطلاق خلعا

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