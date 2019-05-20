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شركة صينية تقدم دراسة لإقامة قطار طائر "مونوريل" بشرم الشيخ

الإثنين، 20 مايو 2019 10:19 ص
شركة صينية تقدم دراسة لإقامة قطار طائر "مونوريل" بشرم الشيخ جانب من الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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ناقش اللواء نادر عشماوى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء،بيان العرض المقدم من أحدى الشركات الصينية الكبرى والمتخصصة فى مجال تصنيع القطار الطائر المونوريل كفكرة لتنفيذها بمدينة شرم الشيخ، ليكون مظهرا حضاريا وجاذبا للسياحه، حيث تم عرض داتا شو فيديوهات خاصة بالمونوريل والدول التى تم تنفيذه بها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء عبد الفتاح حلمى، مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولى، مستشار المحافظ للمنح والتنمية، ومدير إدارة مرور جنوب سيناء ومديرى عموم المحميات الطبيعية، والبيئة والطرق والمختصين، وحضر من الجانب الصينى ممثلى الشركة، ومستشاريها بمصر، بالإضافة لرئيس إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التمويل.

ورحب عشماوى بالحضور وبعد الانتهاء من العرض، قرر تشكيل لجنة من المختصين ودراسة المشروع المقدم بكافة تفصيلاته والعرض على الجهات المعنية المختصة ثم تحديد اجتماعاً آخر مع ممثلى الشركة لأخطارهم بما استقرت إليه الجنة.


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