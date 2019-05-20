شركات الكهرباء تنتهى من توزيع 13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك

كتبت رحمة رمضان

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9 من توزيع 13 مليون لمبة ليد فى إطار برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى تم إطلاقه منذ 3 سنوات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين و الاستخدام الأمثل للطاقة.

ويبلغ إجمالى عدد لمبات الليد التى تم تركيبها حتى الآن أكثر من 60 مليون لمبة ليد سواء من خلال شركات توزيع الكهرباء أو من خلال الشركات الخاصة وهو ما يدل على وعى المواطن بطرق الترشيد، وبالتالى المساهمة فى عدم ارتفاع فواتير الاستهلاك الشهرية.

وبحسب مصدر مسئول ، فإن احصائيات الشركة القابضة لكهرباء، تؤكد أن الاستهلاك المنزلى انخفض بشكل ملحوظ خلال الـ5 سنوات الماضية، فى الوقت إلذى ارتفع فيه الاستهلاك الصناعى ارتفع إلى 30%، وتشير التوقعات إلى أن أقصى حمل متوقع الصيف الحالى سيصل 32 الف ميجا وات.