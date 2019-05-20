شركات السياحة: بطولة كأس الأمم بداية جيدة لتنشيط السياحة الإفريقية لمصر

كتبت آمال رسلان

يكثف قطاع السياحة من نقل سياحى إلى فنادق وشركات ومنشآت سياحية، استعداداته لبطولة الأمم الإفريقية، التى ستنطلق على أرض مصر يونيو القادم، حيث تولى وزارة السياحة، اهتماما خاصا، بتنظيم البطولة لما سيكون له من مردود جيد على السياحة الإفريقية.

وأكد إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، لـ"اليوم السابع"، أن بطولة الأمم الأفريقية تحتاج إلى تنظيم جيد لأنها ستعكس الوجه الحقيقى لمصر، ولذلك لابد من الاهتمام بكل مراحل التنظيم، والخدمات التى ستتلقاها المنتخبات والجماهير، منذ الاستقبال وحتى الفنادق والتنقلات.

وأوضح عبد العال، أن عدد الجمهور لن يكون كبيرا جدا خلال البطولة وأغلبها سيكون من شمال أفريقيا ، تونس والمغرب والجزائر، ولكن الأهم من الأعداد التى ستحضر البطولة، أن يعودوا بصورة ذهنية جيدة عن مصر والسياحة المصرية ونقل تجربتهم الإيجابية فى مصر، وبالتالي سيكونوا النواة لتنشيط السياحة الأفريقية لمصر.

ولفت إلى أن التليفزيونات ستنقل الملاعب والماتشات وتنقلات المنتخبات، واللاعبين ودخول وخروج الجمهور، ونحن يهمنا الانطباع لأنه سيكون الجاذب للسياحة الأفريقية، وبالتالى البطولة الأفريقية مردودها ليس فى الإعداد التى ستأتى خلالها، ولكن فيما بعد ذلك، فأى حدث به حراك ودول كثيرة تأتى النتائج فيما بعد.

وأضاف أن أفضل وسيلة دعاية للسياحة هى الشخص للشخص، ونقل التجارب الحية أهم من الإعلانات المباشرة، والصور وغيرها، فهذا الأسلوب يمكن أن يغير وجهة نظر الأشخاص تجاه أى مقصد سياحى.