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شاهد لأول مرة فى العالم.. القمر المصرى يلتقط فيديو للكرة الأرضية بتقنية 4K

الإثنين، 20 مايو 2019 10:28 م
شاهد لأول مرة فى العالم.. القمر المصرى يلتقط فيديو للكرة الأرضية بتقنية 4K قمر صناعى
كتب محمد جمال
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كشفت شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، هو أول قمر في العالم يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية-وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت الشركة البريطانية التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار.

 

ونوهت الشركة إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية.

 

ويظهر في الفيديو المنشور على موقع شركة "سين"، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بدقة عالية.

 

ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

 

يذكر أن القمر الصناعي "Egyptsat-A" صنعته شركة "إينيرجيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة. وأطلقته روسيا، في شهر فبراير الماضي، من قاعدة بايكونور في كازاخستان

 

ومن شأن القمر الصناعي أن يحل مكان "EgyptSat-2" الذي انقطع الاتصال به، في أبريل عام 2015.

 

ويتميز القمر الجديد بنظام كهربائي ضوئي مطور، ومجمع إدارة حديث وخط اتصال فائق السرعة وبطاريات شمسية محدثة، ويبلغ وزنه نحو طن واحد، وتصل فترة خدمته في مدار الأرض إلى 11 سنة.

 


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