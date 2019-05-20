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سياسي تركى: 90% من مؤسسى "العدالة والتنمية" غادروا الحزب

الإثنين، 20 مايو 2019 09:01 م
سياسي تركى: 90% من مؤسسى "العدالة والتنمية" غادروا الحزب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
أ ش أ
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أعلن رئيس حزب "السعادة" التركي تمل كاراملا أوغلو، اليوم،الإثنين، أن 90% من مؤسسي حزب "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غادروا الحزب.

وأضاف أوغلو - في مقطع فيديو نشره على حساب حزبه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أنه "لم يعد في الحزب عدالة ولا مكان للمشورة، ولم تعد الأولوية للكفاءات"، مضيفا أن "اختلاف وجهات النظر غير مرحب به داخل الحزب.. لقد وصلوا لدرجة إباحة الفساد".

ولفت - وفقا لما بثته قناة "العربية" الإخبارية - إلى أن "حزب العدالة والتنمية في وضع سيّئ للغاية، ولا يعلم قادته سُبل الخروج من هذا المأزق".

 


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