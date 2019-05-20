video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا والهند تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:54 م
سوريا والهند تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم اليوم،الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الهندي "تي اس تيرومورتي" والوفد المرافق له،علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، ومساهمة الهند في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - تحضيرات عقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة السورية-الهندية للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية في دمشق في الفترة القادمة، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا والحرب على الإرهاب حيث كان أظهرا تطابقا في وجهات النظر في مختلف الموضوعات.

 

وأكد المعلم متانة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، معرباً عن تقدير بلاده للهند حكومة وشعباً لوقوفهم إلى جانب سوريا في مختلف المحافل الدولية وإلى جانب الشعب السوري في صموده في حربه على الإرهاب، مشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يساهم في إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد.

 

من جانبه، أكد تيرومورتي، حرص بلاده على الاستمرار في الوقوف إلى جانب سوريا وتوطيد علاقات التعاون معها وتطويرها في مختلف المجالات ورغبة الهند في المساهمة في مرحلة إعادة الاعمار في سوريا بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين ويساهم في عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا، مشددا على التزام الهند القوي بسيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تبدأ تجريم مواطنين بسبب زيارة مناطق فى سوريا

فطارك عربى.. شيش برك والأوزى وأنواع الكبه أشهر أكلات رمضان فى سوريا

الجارديان: البريطانيون يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات حال زيارتهم سوريا

شاهد.. متحف بمنزل يضم أكثر من 3000 قطعة من تاريخ سوريا

اعترافات عناصر القاعدة المتهمين بمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية: خططنا لاستهدافها أثناء زيارتها مولد السيد البدوى.. أحد المتهمين: منحونى 20 ألف جنيه وسافرت سوريا عبر تركيا للقتال مع تنظيم القاعدة فى سوريا

كيف نفهم.. حرب الجيل الجديدة بالشرق الأوسط.. إيران تمول ميليشيات لخوض حروب بالوكالة ضد خصومها.. قطر حائرة بين معسكرى واشنطن وطهران..حزب الله "عراب" تشكيل المسلحين..وأذرع الملالى طالت سوريا واليمن والعراق ولبنان

سوريا

الهند

وليد المعلم

الارهاب

الشعب السورى

اعمار سوريا

السلام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة