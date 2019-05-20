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سلطات مطار القاهرة تحرر 54 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية

الإثنين، 20 مايو 2019 04:49 ص
سلطات مطار القاهرة تحرر 54 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مطار القاهرة - أرشيفية
كتب هانى عثمان
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تمكنت السلطات بمطار القاهرة الدولى، من تحرير 54 مخالفة مرورية لقائدى السيارات المخالفين لقوانين السير فى الطرق العامة، وذلك بالأكمنة الثابتة والمتنقلة، لفرض حالة من الانتظام بين المترددين على صالات السفر والوصول.
 
وفى سياق متصل، أوضحت مصادر، أنه تم ضبط 14هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهاربين الذين تم ضبطهم لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها، مع استمرار الحملات الأمنية بشكل دورى، لتأمين المترددين على محيط المطار وصالات السفر والوصول

 

 
 
 

 


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