سقوط تشكيل عصابى قبل ترويجه كيلو هيروين فى الوراق

كتب ــ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على تشكيل عصابى، مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، إلى اتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كيلو وربع من مخدر الهيروين، ومبلغ 81 ألف جنيه، وميزان حساس، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.