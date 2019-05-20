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سقوط المتهم بقتل سائق توك توك فى كوم أمبو بأسوان

الإثنين، 20 مايو 2019 11:52 ص
سقوط المتهم بقتل سائق توك توك فى كوم أمبو بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الاثنين، من القبض المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة كوم أمبو، وإلقاء جثته فى ترعة بقرية زرزارة بمركز دراو.
 
تلقى اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بأسوان، إخطاراً يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاه فى ترعة زرزارة بمركز دراو، وبالفحص والتحرى تبين أن الجثة لشاب يدعى"أبو ب.م" سائق توك توك من كوم أمبو، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الفتاح رئيس فرع وسط، والرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث دراو، والنقيب أحمد مسعد معاون مركز كوم أمبو.
 
 
وتبين أن العاطل يدعى "م.ص" من مدينة كوم أمبو استدرج سائق التوك توك بعد اتصال تليفونى بينهما، من مدينة كوم امبو وحتى طريق منطقة زرزارة بمدينة دراو، ثم أسرع الراكب وبادر بخنق سائق التوك توك، وإلقاء جثته فى الترعة والاستيلاء على التوك توك.
 
 
وتمكنت قوة من مباحث مركز كوم امبو، برئاسة النقيب احمد مسعد معاون المباحث، والنقيب أحمد الهجرسى، ومراد الليثى من القبض على المتهم وضبط التوك توك، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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