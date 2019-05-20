سفير كازاخستان: نمو غير مسبوق للعلاقات مع مصر بعد زيارة الرئيس السيسى

(أ ش أ)

أكد أرمان إيساجالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، أن العلاقات بين بلاده ومصر تشهد نموا غير مسبوق منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كازاخستان عام 2016، مما أتاح فرصا كثيرة للتعاون البناء بين البلدين، خاصة فى المجالات السياسية والإقتصادية والإنسانية.

وأضاف - فى تصريحاته اليوم الاثنين، أن مصر تعد شريكا هاما لبلاده فى الوطن العربى والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يدعمان مبادرات بعضهما البعض فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل : الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، حول العديد من القضايا ومنها : مكافحة الإرهاب والتطرف الدينى والقضية الفلسطينية.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يشهد زيادة مضطردة منذ خمس سنوات، بفضل جهود كلا الجانبين حتى يتناسب مع الإمكانيات والفرص التى تتمتع بها مصر وكازاخستان، لافتا إلى أنه من الطبيعى أن تكون التجارة لأى بلد مع مصر فى أعلى مستوياتها، نظرا لأن مصر تمتلك أهم شريان للتجارة العالمية وهى قناة السويس .

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لتصدير القمح من كازاخستان التى تعد أكبر مصدرى القمح، بينما مصر تعد أكبر دولة مستوردة لهذا المنتج الزراعى المهم.

وقال إنه تتم الآن دراسة إمكانية الإستثمار فى بناء صوامع للقمح فى ميناءى سفاجا والسويس، لتخزين القمح وتصديره إلى مصر والأسواق الإفريقية الأخرى .

وأضاف أن الأدوية المصرية لها نصيب الأسد فى السوق "الكازاخى " بسبب جودتها العالية وسعرها المنخفض، قائلا " " إن هناك مخططا لبناء مصنع لإنتاج الأدوية لتصديرها دون عوائق إلى سوق الاتحاد الإقتصادي" الأورو- آسيوى "، الذى يصل إجمالى عدد سكان الدول الأعضاء به إلى 180 مليون نسمة .

ولفت إلى أن كازاخستان تحتل حاليا المركز الثانى من حيث عدد السياح الوافدين إلى منتجع شرم الشيخ بعد أوكرانيا، حيث بلغ عدد السياح العام الماضى 150 ألفا العام الماضى، ونخطط لزيادة هذا العدد إلى مليون سائح فى المستقبل القريب.

وأكد سفير كازاخستان أن بلاده تشهد فى الأونة الأخيرة عملية هامة فى الحياة السياسية، حيث تجرى فى التاسع من يونيو المقبل الانتخابات الرئاسية، حيث يحدد رئيس الدولة مسار التنمية بالبلاد، ويكلف الحكومة بمهامها، ويحدد أولويات السياسة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعد المرة الأولى التى تنتخب فيها كازاخستان رئيسها الجديد منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وأوضح أن أن الانتخابات القادمة ستكون الأكثر تنافسية فى تاريخ كازاخستان المستقلة، حيث يتنافس سبعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية، من بينهم سيدة لأول مرة وهى دانيا يسبايفا، ممثلة حزب "أق جول".

وأضاف أن الانتخابات القادمة تتميز بالتنافسية والشفافية، وأن الرئيس قاسم-جومارت توقايف، وعد بضمان إجراء انتخابات نزيهة تطابق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أن ما يصدق هذه الوعود هو ترشح أميرجان قوساناف، لمنصب الرئيس، وهو الذى استمر فى صفوف المعارضين للحكومة لما يقرب من عشرين عاما، وأن كافة المتنافسين على منصب الرئيس، بمن فيهم قوساناف، يمارسون حملاتهم الانتخابية بشكل منفتح، ويكافحون من أجل الفوز بأصوات الناخبين.

ونوه إلى أنه من المنتظر مشاركة أكثر من ألف مراقب دولى يمثلون عشر منظمات دولية ودول أجنبية، لمراقبة الانتخابات، وأنه من المتوقع أن يتم الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات قبل يوم 11 يونيو المقبل، ثم يتم استكمال الجهود الفعالة لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة بين كازاخستان ومصر.