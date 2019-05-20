زراعة الدقهلية: توريد 143 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع بمراكز المحافظة

الدقهلية ــ شريف الديب

أكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم توريد 143 ألفا و284 طنا من القمح حتى اليوم، فى شون بنك الزراعة المصري والصوامع الخاصة بالشركة القابضة وبمطاحن شرق الدلتا المختلفة بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إلى أن إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين و الموردين تسير بدون معوقات بما يضمن انسياب حركة التوريد، وأنه يتم دفع ثمن القمح الذي يتم توريده خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون.

وأضاف، أنه من المتوقع والمستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم بالمحافظة، من خلال المساحة المزورعة.