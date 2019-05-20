زراعة الدقهلية: ترخيص 1500 مزرعة ماشية و94 مصنع أعلاف

الدقهلية - سارة الباز

أعلن المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه قد تم استخراج عدد كبير من التراخيص لمصانع الأعلاف بالمحافظة، تصل إلى 94 مصنعا بالمحافظة؛ لتصبح الدقهلية بذلك المحافظة الأولى فى عدد المصانع المرخصة للأعلاف، بالإضافة إلى 1500 قرار تشغيل لمزارع ماشية حتى الآن، مضيفا أن عدد محلات بيع العلف المرخصة قد وصل عددها إلى 920 محلا، و35 محلا مرخصا لمستلزمات الإنتاج الداجنى والحيوانى والأعلاف.

وأشار إلى أن مشرفى المديرية يتولون دور حصر المزارع العاملة وغير العاملة، ومصانع ومحلات الأعلاف المرخصة وغير المرخصة، لإبلاغ شرطة البيئة والمسطحات المائية بالأسماء غير المرخصة، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.