رمضان حول العالم..باكستان الثوم والكركوم توابل رئيسية والتراويح عشرين ركعة

كتب لؤى على

جمهورية باكستان الإسلامية ،هى دولة ذات سيادة في جنوب آسيا وعدد سكانها يتجاوز 112 مليون نسمة، وهي خامس دولة من حيث عدد السكان ومساحتها تغطي 881,913 كم2 (340,509 ميل مربع)، هي الدولة الـ: 33 في العالم من حيث المساحة، باكستان لديها-1046 كيلومتر (650 ميل) من الخط الساحلي على طول بحر العرب وخليج عمان في الجنوب وتحدها الهند من الشرق وأفغانستان إلى الغرب وإيران في الجنوب الغربي والصين في أقصى الشمال الشرقي على التوالي ويفصلها عن طاجيكستان ممر ضيق واخان أفغانستان في الشمال، وتشترك أيضا الحدود البحرية مع عمان.

يقول سجاد حسين من باكستان الفرقة الثالثة كلية الشريعة والقانون قسم شريعة اسلامية جامعة الازهر الشريف ،من منطقة كشمير، أنه فور إعلان رؤية هلال رمضان نهنئ بعضنا البعض ونقول رمضان مبارك ونرد خير مبارك ، وتقيم المساجد صلاة التراويح بعشرين ركعة بخلاف ركعتى الشفع وركعة الوتر ، بالإضافة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم .

المطبخ الباكستاني هو مطبخ عريق وراق من مزيج من المأكولات المختلفة المعروفة باكستان ومن المعروف عن المطبخ الباكستاني ثرائه ونكهته الغنية تختلف الاطباق داخل باكستان اختلافا كبيرا من منطقة إلى أخرى، والتي تعكس التنوع العرقي والثقافي للبلاد فالمطبخ في باكستان الشرقية، ولا سيما السند البنجاب، يشبه إلى حد كبير مطبخ شمال الهند، ويمكن تميز نكهة توابل جنوب آسيا، اما الغذاء في غرب باكستان ولا سيما في كشمير وخيبر، وبلوشستان، وجيلجيت بالتستان وآزاد فينطوي على استخدام التوابل العطرية الخفيفة وكميات أقل من الزيت وله صلات بالمطبخ الأفغاني.

على الرغم من كونها جزءا من جنوب آسيا، مطبخ باكستان لديه بعض أوجه التشابه مع مناطق مختلفة من شبه القارة الهندية، التي تنشأ من المطابخ الملكية لأباطرة المغول في القرن السادس عشر باكستان لديها أكبر مجموعة متنوعة من أطباق اللحوم مقارنة مع بقية القارة الفرعية ومعظم تلك الأطباق لها جذورها في المطبخ الشرقي آسيا الوسطى والشرق، يستخدم الطبخ الباكستاني كميات كبيرة من التوابل والأعشاب والتوابل الثوم، وتستخدم الزنجبيل، والكركم، والفلفل الأحمر وغارام ماسالا في معظم الأطباق، والمنزل الطهي يشمل بانتظام الكاري شاباتي، الخبز المسطح الرقيق المصنوع من القمح، وهو الغذاء الرئيسي، تقدم مع الكاري واللحوم والخضار والعدس. الأرز هو أيضا المشتركة؛ هو خدم عادي أو المقلي مع التوابل، ويستخدم أيضا في أطباق الحلو. لاسي هو الشراب التقليدي في منطقة البنجاب.