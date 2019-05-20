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رفع 18 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع الجيزة

الإثنين، 20 مايو 2019 08:19 ص
رفع 18 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات مرورية بشوارع الجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  18 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 6 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، تم رصد 8 دراجات بخارية بدون تراخيص، ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

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