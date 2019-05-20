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رادار المرور يضبط 1870 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية

الإثنين، 20 مايو 2019 08:22 ص
رادار المرور يضبط 1870 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين، ممن يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1870 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

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